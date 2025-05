Betrunken verunfallt

Betrunken verursachte ein Automobilist am späten Freitagabend ausserhalb von Möhlin einen Selbstunfall. Es blieb bei Sachschaden.

Der Selbstunfall ereignete sich am Freitag, 2. Mai 2025, um 22.20 Uhr auf der Hauptstrasse zwischen Möhlin und Mumpf. Auf dieser Ausserortsstrecke kam der 66-Jährige von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Baustellenabschrankung. Danach fuhr der Wagen noch gute hundert Meter durch den Acker, ehe er mit Totalschaden zum Stillstand kam.

Die Polizei fand den Lenker unverletzt, aber stark alkoholisiert vor. Die Kantonspolizei verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab.