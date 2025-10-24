Betonklotz, der die Sicht beeinträchtigt

Zum geplanten Kreiselschmuck Fasse mich kurz. Schönheit ist Ansichtssache und darüber lässt sich streiten. Den Hausbesitzern wird nahegelegt, keine Schotterwüsten anzulegen und mehr auf Natur zu achten. Hier soll ein kahler und kalter ...

Zum geplanten Kreiselschmuck

Fasse mich kurz. Schönheit ist Ansichtssache und darüber lässt sich streiten. Den Hausbesitzern wird nahegelegt, keine Schotterwüsten anzulegen und mehr auf Natur zu achten. Hier soll ein kahler und kalter Betonklotz gesetzt werden, der auch noch die Sicht beeinträchtigt. Na ja.

URS GERSBACH, MÖHLIN