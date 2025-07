Der Besuch der Apfelmaus in der Bibliothek Wittnau am 24. Juni stand unter einem besonderen Vorzeichen: Emily Oertelt, die Autorin und Illustratorin des vorgestellten Buches war persönlich am Anlass dabei und zeigte den 18 Kindern Bilder aus ...

Geschichtenzeit in der Bibliothek Wittnau

Der Besuch der Apfelmaus in der Bibliothek Wittnau am 24. Juni stand unter einem besonderen Vorzeichen: Emily Oertelt, die Autorin und Illustratorin des vorgestellten Buches war persönlich am Anlass dabei und zeigte den 18 Kindern Bilder aus ihrem Buch. Die Autorin, aufgewachsen in Maine (USA) wohnt nun in Wittnau. Denise Müller, vom Bibliotheks-Team Wittnau, führt bereits seit dem Frühjahr 2021 die Leseförderungs-Anlässe durch. Zusammen mit der kleinen Apfelmaus, einer Filzmaus die von Denise Müller täuschend echt zum Leben erweckt wird, hören die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren jeweils eine Geschichte aus einem Bilderbuch. Denise Müller tauchte mit den Kindern in die Geschichte ein, reiste mit einem imaginären Boot aus Seilen und der tatkräftigen Mithilfe der Kinder ins Geschichtenland, um dort mit Hensing, dem lebenslustigen Kater aus Emily Oertelts Geschichte viele Abenteuer zu erleben. Eine wunderbare Mischung aus Erzählen, Versen und Gesang. (mgt)

Die Geschichtenzeit findet alle zwei Monate jeweils am Dienstagmorgen um 9.30 Uhr in der Bibliothek Wittnau statt. Eingeladen sind alle Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren mit einer Begleitperson. Die nächste Geschichtenzeit findet am 26. August statt.