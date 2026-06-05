Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

BERÜHRENDE «SWISS URBAN LÄNDLER MESSE»

  05.06.2026 Kaisten
Foto: zVg
Foto: zVg

Am Pfingstsonntag sang der Kirchenchor Kaisten mit Projektsängerinnen und -sängern vor vollbesetzter Kirche die stimmungsvolle «Swiss Urban Ländler Messe». Komponiert wurde sie vom Chorleiter Raitis Grigalis und musikalisch wunderschön begleitet vom Ländler Trio ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote