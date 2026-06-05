BERÜHRENDE «SWISS URBAN LÄNDLER MESSE»

Am Pfingstsonntag sang der Kirchenchor Kaisten mit Projektsängerinnen und -sängern vor vollbesetzter Kirche die stimmungsvolle «Swiss Urban Ländler Messe». Komponiert wurde sie vom Chorleiter Raitis Grigalis und musikalisch wunderschön begleitet vom Ländler Trio «Echo vom Sunnebärg». Die mit viel Freude berührend vorgetragene Messe löste beim Publikum grosse Begeisterung aus. Nach dem Gottesdienst erwartete die Besucher ein feiner Apéro, der mit eingängigen, lüpfigen Melodien vom Trio «Echo vom Sunnebärg» zum Verweilen einlud.

Vorschau: Die Kirchenchöre Gansingen und Kaisten singen gemeinsam, begleitet von einem Bläserensemble, die «Alpenländische Messe» von Lorenz Maierhofer, am 28. Juni in der Kirche Sulz und am 5. Juli in der Kirche Mettau sowie am 27. September in der Kirche Kaisten. (mgt)