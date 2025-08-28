Bergwerk Herznach: Familientag und Güggelifest

Am Sonntag, 7. September, finden auf dem Bergwerkareal in Herznach gleichzeitig der beliebte Familientag (von 13 bis 17 Uhr) mit Aktivitäten für Kinder und das Güggelifest (von 11 bis 19 Uhr) für das leibliche Wohl statt. Der Verein Bergwerk Herznach (VBH) heisst alle Besucher willkommen. «Die Besucher, Familien, Fossiliensammler und überhaupt alle Freunde des Bergbaus erleben im Herznacher Schaubergwerk einen abwechslungsreichen Tag», versprechen die Organisatoren. Der Parcours beginnt beim Bergwerksilo. Nach dem Besuch des Museums folgt der Besuch des Klopfplatzes, die Präparation der Fossilien, die Bestimmung verschiedener Erze. Die Bahn fährt bis zum Stollen, der frei oder mit Führungen erforscht werden kann. Vor dem Eingang können Steinmännli gebaut und im tiefen Erdinnern Schätze gesucht werden. Beim Werkstattgebäude können die Kinder auch unter Anleitung ein Steinspiel kreieren. Hier, auf dem Gelände der Werkstatt, findet auch das Güggelifest statt, in dessen Rahmen sich die Teilnehmer des Familientags verpflegen können. Das Team des Bergwerks Herznach freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher. (mgt)