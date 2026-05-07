Beratung, Repair-Café und Flohmarkt

Gut genutztes Angebot der Energie- und Umweltkommission Wittnau

Wie lässt sich der Energieverbrauch optimieren? Worauf gilt es bei Gebäudesanierungen zu achten? Welche Speichertechniken für PV-Anlagen stehen zur Verfügung? Der «Tag der Sonne» lieferte Antworten auf so manche Frage.

Am vergangenen Samstag fand in Wittnau der «Tag der Sonne» statt. Diverse Ausstellende präsentierten spannende Einblicke rund um das Thema Solarenergie. Dabei lag der Fokus bei Husner AG Holzbau und Stefan Kehr Holzbau auf der baulichen Ebene der Gebäudesanierung und der Steigerung der Energieeffizienz, während Rickenbach Elektro und Rubin Elektrotechnik vor allem die technische Seite beleuchteten, insbesondere unterschiedliche Photovoltaikanlagen und Speichertechniken.

Die Energieberatung Aargau stand den Besuchenden als kompetente Anlaufstelle für Fragen im gesamten Energiebereich zur Verfügung, auch in Bezug auf Fördermöglichkeiten. Als Hauptprogrammpunkt hielt Peter Räber einen gut besuchten Vortrag zur Optimierung des Eigenverbrauchs von lokal produziertem Solarstrom.

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit wurde der Anlass durch ein Repair-Café ergänzt, bei dem 26 Gegenstände erfolgreich repariert werden konnten. Zudem lud ein Flohmarkt dazu ein, gebrauchten Dingen ein neues Zuhause zu geben. Für das kulinarische Wohl sorgte der «Röschtibalken Oberdorf», der mit rund 130 verkauften Portionen grossen Anklang fand. Auch die jüngsten Gäste kamen nicht zu kurz und konnten sich beim Bemalen von Blumentöpfen kreativ beschäftigen. Die Energieund Umweltkommission dankt allen Beteiligten herzlich für ihren Einsatz und freut sich bereits auf den nächsten Anlass: das Repair-Café vom 17. Oktober 2026. (mgt)