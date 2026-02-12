Überall gute Laune

Bevor Gaby Hasler den offiziellen Teil der Generalversammlung des Frauenturnvereins Obermumpf eröffnete, trafen sich die Turnerinnen mit den Mitgliedern des Musikvereins Obermumpf zum gemeinsamen Nachtessen.

GV des Frauenturnvereins Obermumpf

Bevor Gaby Hasler den offiziellen Teil der Generalversammlung des Frauenturnvereins Obermumpf eröffnete, trafen sich die Turnerinnen mit den Mitgliedern des Musikvereins Obermumpf zum gemeinsamen Nachtessen.

Mit dem Gute-Laune-Song und einer kurzen Choreographie sorgte Claudia Mehr für einen unterhaltsamen Anfang. Der Vorstand hatte das Traktandum «neue Trainer» beantragt und damit dem Verein vorgeschlagen, dass aus der Vereinskasse die Gesamtkosten für den neuen Trainer übernommen werden. Einstimmig wurde dem Antrag zugestimmt.

Trotz einer Vermögensverminderung konnte Mary Vogel, die Kassierin, über eine solide Vereinskasse berichten. Die Jahresrückblicke von Claudia Mehr über die turnerischen Ereignisse sowie der Bericht der Präsidentin über Anlässe ohne Turnkleider ermöglichten es allen, das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen.

Mit Spannung wurde das Traktandum Mutationen erwartet, denn mit Michelle und Petra konnten zwei neue Turnerinnen in den Verein aufgenommen werden, worüber sich alle Anwesenden sehr freuten. Gespannt sein kann der Verein auf ein abwechslungsreiches Jahresprogramm 2026, auch wenn im Sommer kein Turnfest besucht werden kann. Die verschiedenen Turnstunden werden mit den gemeinsamen Trainings mit der Männerriege ergänzt.

Nach der Erledigung aller Traktanden klang die GV mit einem köstlichen Dessert und dem Anschauen der Fotobücher der Vereinsgeschichte aus. (mgt)