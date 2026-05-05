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Über 30 Reparaturen

  05.05.2026 Obermumpf
Es gibt immer was zu tun. Foto: zVg
Es gibt immer was zu tun. Foto: zVg

Repair-Café in Obermumpf

Das Repair-Café in Obermumpf stiess auf grosses Interesse. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher brachten defekte Alltagsgegenstände mit, um sie gemeinsam mit engagierten Fachpersonen vor Ort zu reparieren – ganz im Sinne der ...

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