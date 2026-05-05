Über 30 Reparaturen

Das Repair-Café in Obermumpf stiess auf grosses Interesse. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher brachten defekte Alltagsgegenstände mit, um sie gemeinsam mit engagierten Fachpersonen vor Ort zu reparieren – ganz im Sinne der ...

Repair-Café in Obermumpf

Das Repair-Café in Obermumpf stiess auf grosses Interesse. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher brachten defekte Alltagsgegenstände mit, um sie gemeinsam mit engagierten Fachpersonen vor Ort zu reparieren – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.

Die Bandbreite reichte vom Staubsauger, Keyboard und Drucker über alte Radios bis hin zum Gameboy und Kleidungsstücken. Gefragt waren auch die zahlreichen Näharbeiten. Ein Fachmann für Metallarbeiten bot zudem an, Schweissreparaturen bei sich zu Hause durchzuführen. Sogar einzelne Ersatzteile wurden mit dem 3D-Drucker direkt vor Ort angefertigt. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer überzeugten mit Fachwissen, Geduld und grossem Engagement.

Die Erfolgsquote spricht für sich: 79 Prozent der Gegenstände konnten repariert und wieder funktionstüchtig gemacht werden. Das spart Kosten und schont wertvolle Ressourcen.

Trifft den Nerv der Zeit

Auch der gesellschaftliche Aspekt kam nicht zu kurz. Bei Kaffee und Kuchen wurde gefachsimpelt, diskutiert und gelacht. Das Repair-Café entwickelte sich so zu einem Ort der Begegnung und des Austauschs. Ergänzt wurde der Anlass durch einen Flohmarkt, der ebenfalls zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzog zum Stöbern und Entdecken einlud und so die Wartezeiten angenehm verkürzte. Ein besonderer Dank gilt allen Helfenden, dem Back-Team, sowie der Stiftung für Konsumentenschutz, der Einwohnergemeinde und der Primarschule Obermumpf für ihre Unterstützung. Die freiwilligen Spenden dienen zur Deckung der Unkosten. Die durchwegs positiven Rückmeldungen zeigen deutlich: Das Repair-Café trifft den Nerv der Zeit. Das nächste Repair-Café (inkl. Flohmarkt) findet am 27. Juni statt. (mgt)