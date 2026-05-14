Benefizkonzert für die Ukraine

Unter der Leitung von Professor Denis Severin, dem künstlerischen Leiter der Reihe, musizieren Studierende der Hochschule ...

Den Auftakt der Reihe «Klangwelten» des städtischen Kulturamtes von Badisch Rheinfelden macht am Sonntag, 31. Mai, das Art Cello Ensemble.

Den Auftakt der Reihe «Klangwelten» des städtischen Kulturamtes von Badisch Rheinfelden macht am Sonntag, 31. Mai, das Art Cello Ensemble.

Unter der Leitung von Professor Denis Severin, dem künstlerischen Leiter der Reihe, musizieren Studierende der Hochschule für Musik Genf-Neuchâtel und der Hochschule der Künste Bern. Auf dem Programm des Art Cello Ensembles stehen unter anderem Werke von Händel, Franck, Bellini, Offenbach, Sollima und Márquez.

Das Konzert findet in der Kirche St. Felix und Regula in Nollingen statt und beginnt um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr). Der Eintritt ist frei. Die Kollekte geht an den Verein Kunst ohne Grenzen Basel, welcher geflüchtete junge Musiktalente aus der Ukraine unterstützt. Entsprechende Gratis-Tickets sind ab sofort in der Tourist-Info von Badisch Rheinfelden, der Stadtbibliothek von Badisch Rheinfelden sowie über Reservix erhältlich. (mgt)