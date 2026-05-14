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Benefizkonzert für die Ukraine

  14.05.2026 Badisch Rheinfelden
Studierende der Hochschule für Musik Genf-Neuchâtel und der Hochschule der Künste Bern musizieren in Nollingen. Foto: zVg
Studierende der Hochschule für Musik Genf-Neuchâtel und der Hochschule der Künste Bern musizieren in Nollingen. Foto: zVg

Den Auftakt der Reihe «Klangwelten» des städtischen Kulturamtes von Badisch Rheinfelden macht am Sonntag, 31. Mai, das Art Cello Ensemble. 

Unter der Leitung von Professor Denis Severin, dem künstlerischen Leiter der Reihe, musizieren Studierende der Hochschule ...

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