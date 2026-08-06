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Beliebtes Römerfest in Augusta Raurica

  06.08.2026 Augst 
Anmutig: Die Tänzerinnen im Theater. Foto: zVg
Anmutig: Die Tänzerinnen im Theater. Foto: zVg

Das grösste Römerfest der Schweiz

Am grössten Römerfest der Schweiz lassen in Augusta Raurica über 800 Mitwirkende die Antike zum Leben erwachen. Gladiatorenkämpfe und anmutige Tanzeinlagen sorgen im Theater für Spektakel. An mehreren Mitmach-Stationen ...

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