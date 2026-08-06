Beliebtes Römerfest in Augusta Raurica

Am grössten Römerfest der Schweiz lassen in Augusta Raurica über 800 Mitwirkende die Antike zum Leben erwachen. Gladiatorenkämpfe und anmutige Tanzeinlagen sorgen im Theater für Spektakel. An mehreren Mitmach-Stationen ...

Das grösste Römerfest der Schweiz

Am grössten Römerfest der Schweiz lassen in Augusta Raurica über 800 Mitwirkende die Antike zum Leben erwachen. Gladiatorenkämpfe und anmutige Tanzeinlagen sorgen im Theater für Spektakel. An mehreren Mitmach-Stationen können Besuchende selbst aktiv werden: Ton modellieren, Bogen schiessen, weben, filzen, sich frisieren lassen oder eine römische Münze prägen. In der Legionärs- oder der Gladiatorenschule können Kinder die Testudo üben oder mehr über die Kampftechniken der Gladiatoren erfahren. Und auch das legendäre Wagenrennen für Familien findet wieder statt.

Ein weiteres Highlight des Römerfestes ist die kulinarische Vielfalt. Besuchende können an mehreren Ständen römische Spezialitäten probieren, darunter Spanferkel, parthische Hähnchen, lucanische Bratwürste, Honig wein, römischer Linseneintopf, Schafkäseaufstrich («Moretum») und Quarkbällchen («Globuli»). Wer es lieber moderner mag, findet natürlich auch zeitgenössische Alternativen. Das grösste Römerfest der Schweiz ist ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. Römerfest Augusta Raurica, Samstag, 29. August, 10 bis 18 Uhr; Sonntag, 30. August, 10 bis 17 Uhr. Alle weiteren Infos, wie Ticketpreise, Anfahrt, Programm und Tickets auf roemerfest.ch.

(mgt)