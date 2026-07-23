Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Beim Verirren lernen

  23.07.2026 Zeiningen
Die Mobiliar und der Eichhof Zeiningen bitten ins Maisfeld-Labyrinth. Foto: zVg
Die Mobiliar und der Eichhof Zeiningen bitten ins Maisfeld-Labyrinth. Foto: zVg

Jubiläums-Labyrinth mit Infos zur Landwirtschaft

Ein Ausflug für die ganze Familie und spielerisches Lernen über die Landwirtschaft: Die Mobiliar Generalagentur Rheinfelden/Frick organisiert mit dem Eichhof in Zeiningen diesen Sommer ein Maisfeld-Labyrinth. ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote