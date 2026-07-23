Beim Verirren lernen

Ein Ausflug für die ganze Familie und spielerisches Lernen über die Landwirtschaft: Die Mobiliar Generalagentur Rheinfelden/Frick organisiert mit dem Eichhof in Zeiningen diesen Sommer ein Maisfeld-Labyrinth. ...

Jubiläums-Labyrinth mit Infos zur Landwirtschaft

Ein Ausflug für die ganze Familie und spielerisches Lernen über die Landwirtschaft: Die Mobiliar Generalagentur Rheinfelden/Frick organisiert mit dem Eichhof in Zeiningen diesen Sommer ein Maisfeld-Labyrinth. Die Initiative ist Teil des 200-Jahr-Jubiläums der Mobiliar.

Seit Juli und bis im September dieses Jahres wird ein Feld beim Eichhof 260 in Zeiningen zum Sommererlebnis für Gross und Klein: Besucherinnen und Besucher können ein Maisfeld-Labyrinth erkunden. Das Angebot richtet sich an die breite Öffentlichkeit und ist täglich von 8 bis 22 Uhr frei zugänglich. Entlang der Wege vermitteln Informationstafeln verständlich aufbereitete Inhalte rund um Landwirtschaft, Natur und die Produktion von Lebensmitteln.

Das Labyrinth soll sowohl erfreuen als auch belehren

Dabei steht die spielerische Auseinandersetzung im Zentrum. Im Labyrinth verstecken sich Wissen und eine spannende Schnitzeljagd mit Preisen. «Mit dem Maisfeld-Labyrinth schaffen wir einen spielerischen Zugang zu einem wichtigen Thema, das alle Menschen betrifft», sagt Roger Schneider, Leiter der Mobiliar Rheinfelden/Frick. «Wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, woher unsere Lebensmittel stammen, welche Bedeutung die Landwirtschaft im Alltag hat, und gleichzeitig ein gemeinsames Erlebnis ermöglichen.» Die Initiative gehört zu den regionalen Aktivitäten, mit denen die Mobiliar ihr 200-Jahr-Jubiläum feiert und die Verbundenheit mit den Menschen vor Ort unterstreicht.

Die temporäre Attraktion lädt auch zum Verweilen ein: Ein Picknickplatz mit Tischen sowie eine Feuerstelle zum Bräteln stehen allen Besuchenden frei zur Verfügung.

Weitere Informationen zu diesem Thema unter https://www.mobiliar.ch/generalagenturen/rheinfelden/ mobiliar-maisfeld-labyrinth-aufdem-eichhof-in-zeiningen

(pd/)