Beherrschung über das Auto verloren

Samstagnacht verlor ein Autofahrer in Rheinfelden im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte eine Kollision. Mutmasslich hatte der Fahrzeuglenker zu stark beschleunigt. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 02. März, um zirka 23.30 Uhr, auf der Kohlplatzkreuzung in Rheinfelden. Nach der Rotlichtphase beabsichtigte ein 36-Jähriger mit seinem BMW von der Zürcherstrasse in Richtung Autobahn zu fahren. Mutmasslich durch zu festes Beschleunigen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte seitlich mit einem gleichzeitig abbiegenden Fiat. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Unfallverursacher an die zuständige Staatsanwaltschaft.