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Begrüssung durch Friedensrufe

  14.04.2026 Obermumpf

An Palmsonntag war die Christkatholische Kirche in Obermumpf sehr gut besucht. Damit der Gottesdienst festlich gefeiert werden konnte, haben 18 Kinder und zahlreiche Helferinnen unter der Leitung von Gaby Hasler und Eva Frei Palmen in verschiedenen Grössen und kleine «Chörbli» ...

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