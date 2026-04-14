Begrüssung durch Friedensrufe

An Palmsonntag war die Christkatholische Kirche in Obermumpf sehr gut besucht. Damit der Gottesdienst festlich gefeiert werden konnte, haben 18 Kinder und zahlreiche Helferinnen unter der Leitung von Gaby Hasler und Eva Frei Palmen in verschiedenen Grössen und kleine «Chörbli» ...

An Palmsonntag war die Christkatholische Kirche in Obermumpf sehr gut besucht. Damit der Gottesdienst festlich gefeiert werden konnte, haben 18 Kinder und zahlreiche Helferinnen unter der Leitung von Gaby Hasler und Eva Frei Palmen in verschiedenen Grössen und kleine «Chörbli» gestaltet. Am Anfang des Gottesdienstes forderte Stephan Feldhaus die Erwachsenen auf, mit farbigen Tüchern den Weg zum Altar zusätzlich zu schmücken. Mit jubelnden Hosianna-Rufen zogen die Kinder an der Seite von Pfarrer Stephan Feldhaus durch die Kirche ein. Alle hörten gespannt den lebendigen Erzählungen über den feierlichen Einzug von Jesus in Jerusalem zu. Mit «Suppe mit Spatz» im Pfarrhofsaal liess die Gemeinde den Palmsonntag ausklingen. (mgt)