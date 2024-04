Begegnungszone wird «möbliert»

Abschlussarbeiten im Kaister Mitteldorf

Die Gestaltung im Mitteldorf Kaisten ist noch nicht ganz abgeschlossen. Das wird sich nun ändern. Bis Juni werden unter anderem auf dem Platz zwischen Bankgebäude und Mehrfamilienhäusern Pflanzgefässe mit Sitzbänken aufgestellt.

Susanne Hörth

Ein Gelenkbus biegt von der Hauptstrasse her ins Mitteldorf in Kaisten ein. Kurz darauf folgt schon das nächste Postauto. Aus der Gegenrichtung das gleiche Bild. Bei den Parkplätzen vor dem Volg und auf der anderen Seite den Plätzen vor der Raiffeisenbank findet ein reger Wechsel der Autos statt. In beide Richtungen verkehren Leute auf Fahrrädern.

Zahlreiche Personen sind zudem zu Fuss unterwegs. Diese rund zehn Minuten dauernde Momentaufnahme an einem ganz normalen Wochentag widerspiegelt das beidseits von Wohn- und Geschäftshäusern gesäumte Mitteldorf als einen Ort der verschiedenen Begegnungen sehr deutlich. Zur speziellen Begegnungszone für einmal ganz ohne Verkehr wurde das Mitteldorf, als die sanierte Strasse, inklusive der zugehörigen Plätze, gleichzeitig mit der Einweihung des erweiterten Gemeindehauses im vergangenen Sommer mit der Bevölkerung gefeiert wurde. Die Mitteldorfstrasse wurde damals zu einer kleinen Festmeile. Doch ganz fertig ist die Gestaltung des Mitteldorfes – als Begegnungszone gilt hier generell Tempo 20 – noch nicht.

Abschluss der Gestaltung

«Die Arbeiten können jetzt bald ganz abgeschlossen werden», sagt Oliver Brem. Der Kaister Vizeammann zeigt bei der kurzen Begehung mit der NFZ auf den Platz zwischen Bankgebäude und einem der neuen Mehrfamilienhäuser. Wie die Strasse und die Parkplätze sind im Asphalt grosse, grüne und rote Konfetti eingelassen. Sie erinnern an die im Dorf aktiv gelebte Fasnacht. Als Eigentümerin des Platzes konnte die Gemeinde bei der Gestaltung mitreden. Von Seiten Bevöl kerung wurden schon mehrfach die fehlenden Bäume und Sitzgelegenheiten auf dem Platz bemängelt. «Das soll sich nun ändern», so Oliver Brem.

In den nächsten Wochen werden hier zwei grosse Pf lanzgefässe, rundum eingefasst mit Sitzbänken, aufgestellt. Bepf lanzt werden sie mit schattenspendenden Bäumen. «Die Tröge können bei Bedarf auch mit einem Gabelstapler umplatziert werden», so Brem. Richtung Hauptstrasse werden auf Bank- wie auch Ladenseite noch weitere Sitzmöglichkeiten platziert.

«Beim Fussgängerstreifen wird zudem noch ein Kandelaber installiert», geht der Kaister Vizeammann auf weitere der noch anstehenden Abschlussarbeiten ein. Eine letzte ist auch von der Lindengasse her geplant. Um von dort ein unberechtigtes Einfahren auf den Platz zu verhindern, werden bewegliche Boller aufgestellt.