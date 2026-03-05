Immobilien
Beflügelt und beglückt

  05.03.2026 Zeihen
Hintere Reihe v. l.: Stefan Höchli, André Carre, Helen Leubin, Helen Neuhaus, Leopold Loretan; vordere Reihe: Iren Windisch, Maria Winter, Brigitte Birri. Foto: zVg
GV Kirchenchor Zeihen: Präsident Leopold Loretan konnte 21 Personen an der GV im Restaurant Rössli willkommen heissen. Einen besonderen Gruss richtete er an den Gemeindeleiter Andreas Wieland, sowie an die technische Leiterin Agnieszka Budzinska. Im Jahresbericht der Dirigentin ...

