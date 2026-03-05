Beflügelt und beglückt

GV Kirchenchor Zeihen: Präsident Leopold Loretan konnte 21 Personen an der GV im Restaurant Rössli willkommen heissen. Einen besonderen Gruss richtete er an den Gemeindeleiter Andreas Wieland, sowie an die technische Leiterin Agnieszka Budzinska. Im Jahresbericht der Dirigentin ...

GV Kirchenchor Zeihen: Präsident Leopold Loretan konnte 21 Personen an der GV im Restaurant Rössli willkommen heissen. Einen besonderen Gruss richtete er an den Gemeindeleiter Andreas Wieland, sowie an die technische Leiterin Agnieszka Budzinska. Im Jahresbericht der Dirigentin wurde festgehalten, dass das gelungene Jubiläumskonzert den Verein beflügelt habe, sodass man beglückt in die Zukunft blicken könne. Im Jahresbericht des Präsidenten wurde nebst den offiziellen Festtagen die «Lange Nacht der Kirchen» in Hornussen als besonderes Ereignis erwähnt.

Folgende Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue ausgezeichnet: für 15 Jahre Stefan Höchli, für 25 Jahre Brigitte Birri, für 45 Jahre Helen Leubin, Helen Neuhaus, André Carre und Leopold Loretan. Bei den Gastsängerinnen und Gastsängern wurden geehrt: Iren Windisch für 30 Jahre, Maria Winter für 45 Jahre, sowie Günther Hellwig für 10 Jahre.

Das grosse Ereignis im kommenden Jahr wird der Abschied von Andreas Wieland sein, der auf den 5. Juli in Herznach vorgesehen ist.

Zum Schluss der GV wurde nach allen Seiten gedankt. Jede Hilfeleistung ist sehr wertvoll – seien es Fahrdienste oder Vertretungen. Einander in allen Belangen zu unterstützen, ist selbstverständlich. Bei einem feinen Mittagessen klang der Sonntag in gemütlicher Runde aus. (mgt)