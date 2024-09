Exkursion in den Obstgarten

In Hellikon wurde in den Jahren 2018 und 2019 auf Gemeindeland im Rieder ein Obstgarten mit 40 Bäumen angelegt. Die Exkursion des Vereins Fricktaler Bio-Hochstamm-Produkte führte kürzlich mit Florian Bärtschi von ProSpecieRara in diese ...