Beeindruckend, aber am falschen Ort!

Zur neuen Verkehrskreisel-Skulptur in Möhlin-Riburg

Sie gefällt mir an sich ganz gut, die neue Beton-Skulptur «Tethys», die dereinst in den Verkehrskreisel Chilli von Möhlin-Riburg zu stehen kommen soll. Zu denken gibt mir allerdings der geplante Standort. Ich halte es aus Gründen der Verkehrssicherheit nämlich für abwegig, ein solch monumentales Kunstwerk mitten in einen derart neuralgischen Verkehrsknotenpunkt hineinzustellen. Er versperrt nämlich zu einem guten Stück die Sicht auf das, was sich noch im Kreisel bewegt. Ich hoffe, bei der zuständigen Bewilligungsbehörde werde man diesem Aspekt Priorität gegenüber der Ästhetik einräumen. Und ebenso wünsche ich der edlen Spenderin, der Schweizer Salinen AG, einen optimaleren Standort für diesen 60 Tonnen-Koloss zu finden, wo dieser die Verkehrssicherheit niemals beeinträchtigen könnte.

MAXIMILIAN REIMANN, GIPF-OBERFRICK