Kinderfasnacht in Obermumpf

In Obermumpf fand am Samstag nach dem 1. Faissen der Fasnachtsumzug für die Kinder statt. Zusammen mit der Obermumpfer Guggenmusig «Räblüüs» organisierte der Primarschulverband des Fischingertals einen Fasnachtsanlass, welcher dem diesjährigen Fasnachtsmotto der «Räblüüs» entsprach: «Bee happy!»

Schon Wochen zuvor konnte man in den Kindergärten und Primarschulhäusern von Mumpf, Obermumpf und Schupfart die Vorfreude auf den Fasnachtsanlass spüren. Von den Allerkleinsten vom Kindergarten bis zu den Jugendlichen aus der 6. Klasse durften alle Kinder unter fachkundiger A nleitung ihrer Lehrpersonen bunte Kostüme und Larven basteln.

Das Resultat liess sich sehen. Die Klassen präsentierten unterschiedlichste Verkleidungen, welche von einem grossen Ideenreichtum und lebensfrohem Narrenwitz zeugten. Da waren Maulwürfe, Frösche, Waggis, Piraten, Minions, Regenbogenfische, Gartenzwerge, Popcorntüten, Tippkicker, Emojis, Astronauten und Schlümpfe zu sehen. Den Kindern, welche auf dem Umzug durchs Dorf von den Zuschauenden nicht zu knapp mit Konfettis beschenkt wurden, war von weitem anzumerken, dass sie das Fasnachtsfieber gepackt hatte. Die «Räblüüs» führten diesen bunten Haufen auf einer gut organisierten Route durchs Dorf. Hie und da gab es ein Platzkonzert, bei welchem die Guggenmusik nicht nur zeigte, was sie musikalisch draufhat, sondern auch einige f lotte Showeinlagen präsentierte. Nach der Rückkehr auf den Schulhausplatz standen für alle ein leckerer Imbiss und warme Getränke bereit. Die Schulleitung, der Hauswart und einige Lehrpersonen sorgten dafür, dass alle ihre wohlverdiente Fasnachtsstärkung bekamen. (mgt)