Gratulation an Peter Bircher, der mir mit seinem steten Einstehen für das Gesamtwohl aus dem Herzen spricht. Er wäre ein Mediator ...

Zum Artikel «Das Auseinanderbrechen wäre das Dümmste, was passieren könnte», NFZ vom 2. Juli.

Gratulation an Peter Bircher, der mir mit seinem steten Einstehen für das Gesamtwohl aus dem Herzen spricht. Er wäre ein Mediator gewesen! Es ist bedauerlich, dass zwei Oberfricktaler Dörfer so miteinander umgehen. Als Aussenstehender bin ich vom Gemeinderat Wölflinswil enttäuscht, denn es kommt mir vor, als wolle dieser seine Macht des Grösseren ausspielen. Das ist bedenklich und zeugt keineswegs vom guten Willen eines nachbarschaftlichen Einvernehmens. Leider wurde schon früher auch vom gleichen Gemeinderat eine weitsichtige, sinnvolle Fusion unterlaufen! Politik ist dem Gemeinwohl, dem Miteinander und nicht Einzelinteressen verpflichtet. Ich frage mich, hat die Mentalität in der Weltpolitik nun auch schon das obere Fricktal erfasst?

ROLF HÜSSER, FRICK