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Bedauerlich

  07.07.2026 Leserbriefe

Zum Artikel «Das Auseinanderbrechen wäre das Dümmste, was passieren könnte», NFZ vom 2. Juli.

Gratulation an Peter Bircher, der mir mit seinem steten Einstehen für das Gesamtwohl aus dem Herzen spricht. Er wäre ein Mediator ...

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