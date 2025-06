Bauen und Planen mit Claudia Rohrer

Zu den Rheinfelder Stadtratswahlen Rheinfelden hat in den nächsten Jahren Grosses vor: Neue Mitte, Bahnhofsaal, Schulhausbauten … Grundlage dafür, dass die Stadt nicht nur gebaut, sondern gemeinsam gestaltet wird, bilden die in Revision ...

Zu den Rheinfelder Stadtratswahlen

Rheinfelden hat in den nächsten Jahren Grosses vor: Neue Mitte, Bahnhofsaal, Schulhausbauten … Grundlage dafür, dass die Stadt nicht nur gebaut, sondern gemeinsam gestaltet wird, bilden die in Revision befindliche Bau- und Nutzungsordnung und zahllose weitere gesetzliche Grundlagen. Als Juristin verfügt Claudia Rohrer über die erforderlichen Kompetenzen, das Ressort Bau und Planung zu führen. Als Mediatorin hat sie in den letzten vier Jahren bewiesen, dass sie den Menschen zuhört und tragfähige Kompromisse schmieden kann. Deshalb steht ihr Name auf meinem Wahlzettel.

GREGOR SPUHLER, RHEINFELDEN