Ab kommenden Montag, 9. Februar, saniert das Departement Bau, Verkehr und Umwelt die Kantonsstrasse (K464) zwischen Kaisten und Ittenthal. Der Sanierungsbereich erstreckt sich von der Bushaltestelle «Steigstich» bis zum Durchlass des Dorf bachs in Ittenthal. Dies entspricht einer Länge von rund 1415 Metern. Die Bauarbeiten dauern bis Herbst 2026, wobei im Sommer 2027 noch der Deckbelag eingebaut wird. Während der Bauzeit wird der Verkehr mit einer Lichtsignalanlage einspurig geführt.

Der Betrieb der Postautolinie Laufenburg–Ittenthal bleibt während der Bauzeit gewährleistet.

Sanierung und Verbreiterung

Der Strassenabschnitt weist diverse Schäden auf, zum Beispiel Risse im Belag, abgedrückte Ränder und zerfahrenes Kulturland, weil die Fahrbahn zu schmal ist. Mit der Sanierung wird unter anderem die Fahrbahn verbreitert, damit beim Kreuzen zweier Fahrzeuge kein Ausweichen ins angrenzende Kulturland mehr nötig ist. Zudem werden Bankette erstellt, welche beim Kreuzen von zwei grösseren Fahrzeugen genutzt werden können.

Das Wetter im Februar ist nicht optimal für den Baustart und bedingt Flexibilität bei gewissen Arbeiten. Philipp Kohler, Projektleiter der Abteilung Tief bau, führt aus: «Aktuell ist unsere Herausforderung, die Strasse so zu verbreitern, dass der Verkehr und der Winterdienst die Strasse befahren können und dabei auch genügend Platz für die Bauarbeiten geschaffen wird. Ein Zuwarten bis der Winter und damit der Winterdienst vorbei ist, würde die Probleme mit dem Wetter nur in den Herbst verlagern.» Der Projektleiter ist davon überzeugt, dass das Projektteam aus Unternehmung, Bauleitung und der Abteilung Tiefbau, diese Herausforderungen meistern und bei hoffentlich zunehmend besseren Wetterbedingungen die Bauarbeiten im Frühling an Fahrt aufnehmen werden.

Weitere Arbeiten

Die Strassenentwässerung wird erneuert. Der Bachdurchlass «Bettlerhaubächli» wird auf die zukünftige Hochwassersituation umgebaut. Die Bushaltestelle «Steigstich» wird nach Behindertengleichstellungsgesetz umgebaut und erhält eine hohe Einstiegskante. Zudem wird ein Teil der Panzersperre abgebrochen, damit diese keine Gefahr mehr für den Verkehr darstellt. Die Unternehmung, Bauleitung und die Abteilung Tiefbau setzen alles daran, die Beeinträchtigungen während der Bauzeit möglichst gering zu halten und bitten die Verkehrsteilnehmenden sowie die Anwohnenden um Nachsicht für die unvermeidlichen Behinderungen. (mgt)