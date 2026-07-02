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Bancomat Sohn?

  02.07.2026 Ratgeber
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Unser 22-jähriger Sohn Peter studiert in Basel und wohnt in einer WG. Er hat seit längerer Zeit den Kontakt zu uns abgebrochen; er meldet sich nur, wenn er Geld braucht. Er schickt uns jeweils kommentarlos Rechnungen für Miete, Bücher und ...

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