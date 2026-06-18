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«Ballenberg-Stempel»

  18.06.2026 Kaisten

Baubewilligungsverfahren überprüfen

Unter «Verschiedenes» stellten Daniel und Sandra Zemp aus Ittenthal an der Einwohnergemeindeversammlung in Kaisten einen Überweisungsantrag betreffend Baubewilligungsverfahren in der Dorfkernzone des Ortsteils Ittenthal. Die ...

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