«Ballenberg-Stempel»

Unter «Verschiedenes» stellten Daniel und Sandra Zemp aus Ittenthal an der Einwohnergemeindeversammlung in Kaisten einen Überweisungsantrag betreffend Baubewilligungsverfahren in der Dorfkernzone des Ortsteils Ittenthal. Die ...

Baubewilligungsverfahren überprüfen

Unter «Verschiedenes» stellten Daniel und Sandra Zemp aus Ittenthal an der Einwohnergemeindeversammlung in Kaisten einen Überweisungsantrag betreffend Baubewilligungsverfahren in der Dorfkernzone des Ortsteils Ittenthal. Die aktuellen Verfahren dauerten, nicht zuletzt aufgrund der strengen Anwendung von ISOS (Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung), zu lange und seien zu teuer. «Man kann nicht alles verbieten. Hier muss die Gemeinde einen anderen Weg finden», so die Antragsteller. Sie betonten, dass aktuell in der Dorfkernzone von Ittenthal nicht nur diverse ältere Gebäude mit Sanierungsbedarf, sondern auch mit entsprechendem «Frustpotenzial» vorhanden seien.

Von Gemeindeammann Oliver Brem wurde das Anliegen entgegengenommen. Spätestens an der übernächsten Gemeindeversammlung werde über das weitere Vorgehen informiert. Der Gemeinderat sei sich des Problems und des «Ballenberg-Stempels» bewusst, mit welchem Liegenschaftsbesitzer in Ittenthal zu kämpfen hätten. Nach Abschluss der Revision der Nutzungsplanung könne die «Herausforderung Ittenthal» nun aktiv angegangen werden, versprach Brem.