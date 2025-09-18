Bald ist wieder «Zeiniger Märt»

Seit 1986 gehört der «Zeiniger Märt» fest zum Dorfleben, ein Tag, an dem das Mitteldorf zum Treffpunkt für Jung und Alt wird. Am Samstag, 27. September, laden über 60 Marktstände zum Entdecken, Geniessen und Verweilen ein. Mit dabei sind regionale Anbieter und ...

Seit 1986 gehört der «Zeiniger Märt» fest zum Dorfleben, ein Tag, an dem das Mitteldorf zum Treffpunkt für Jung und Alt wird. Am Samstag, 27. September, laden über 60 Marktstände zum Entdecken, Geniessen und Verweilen ein. Mit dabei sind regionale Anbieter und ausgewählte Gäste von ausserhalb – das Angebot reicht von feinem Kunsthandwerk bis zu kulinarischen Leckerbissen. Die Märtstrasse wird bis zum Sämannsbrunnen bei der Kirche erweitert. Musikalisch begleitet wird der Tag von der Jugendband Wegenstettertal und der Schwyzerörgeli-Gruppe «Echo vom Augarten», die durchs Dorf zieht. Für das leibliche Wohl sorgen sechs Beizli der Zeininger Vereine – mit Freinacht bis 3 Uhr morgens. Der Märt dauert von 9 bis 18 Uhr. Auch für Kinder ist gesorgt: mit Karussell und Hüpfburg. Der «Zeiniger Märt» ist weit über die Region hinaus bekannt für seine besondere Atmosphäre. Viele «Heimwehzeiniger» nutzen den Anlass, um zurückzukehren und einen unvergesslichen Tag zu erleben. (mgt)

Bitte ÖV benutzen, Anzahl Parkplätze begrenzt. www.zeiniger-märt.ch