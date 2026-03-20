Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Bald beginnt die Vermarktung des Filetstücks

  20.03.2026 Kaiseraugst
So könnte es in Zukunft auf dem Aurica-Areal aussehen – oder auch etwas anders. Visualisierung: zVg
So könnte es in Zukunft auf dem Aurica-Areal aussehen – oder auch etwas anders. Visualisierung: zVg

Verkauf von Kaiseraugster Aurica-Areal wird vorbereitet

In Kaiseraugst kommen zehn Hektaren Bauland in der Arbeitszone auf den Markt. Eine international tätige Immobilienfirma soll bei der Vermarktung helfen. Im Fokus der Verkaufsbemühungen stehen Nutzer aus der Hightech- und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote