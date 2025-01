Badisch Rheinfelden: Jugendlicher versprüht Reizstoff in Supermarkt

Nach dem Einsatz eines Tierabwehrsprays in einem Einkaufszentrum in Badisch Rheinfelden sucht die Polizei weitere Geschädigte.

Am Freitag, 10. Januar, kam es gegen 13.45 Uhr in einem grösseren Supermarkt in der Karl-Fürstenberg-Strasse in Rheinfelden (Baden) zu einem Vorfall, bei dem ein Jugendlicher mit einem Tierabwehrspray Reizstoffe im Eingangsbereich des Marktes versprühte. Dieser Vorfall habe bei mehreren Mitarbeitern, sowie Kunden des Marktes zu Atemwegsreizungen geführt, schreibt das Polizeipräsidium Freiburg in seiner Mitteilung. Der Täter sei zuvor mit einer Gruppe weiterer Jugendlicher des Marktes verwiesen worden. Nach der Tat entfernte sich die Gruppe zu Fuss. Die alarmierte Polizei habe einen Teil der Gruppe in der nahegelegenen Fussgängerzone vorgefunden und nach einer kurzen Verfolgung zu Fuss die Gruppe gestellt und den Haupttäter identifiziert.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Weitere Personen, die sich zur Tatzeit in dem Supermarkt aufgehalten haben und ebenfalls durch den Reizstoff geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Rheinfelden (Baden) unter der Telefonnummer 07623 7404-0 zu melden. (mgt)