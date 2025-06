Badisch Rheinfelden feiert Cityfest

om 19. bis 22. Juni verwandelt sich die Innenstadt von Badisch Rheinfelden in eine bunte Erlebniswelt für die ganze Familie. Das 18. Cityfest verspricht Unterhaltung, kulinarische Vielfalt und ein abwechslungsreiches Musikprogramm auf mehreren Bühnen. Veranstalter ist die örtliche SüMa Maier Veranstaltungs GmbH, die für die vier Festtage zwischen Oberrheinplatz, Kastanienpark und Friedrichplatz mit bis zu 15 000 Besucherinnen und Besuchern rechnet. Ob rasante Fahrgeschäfte wie Kettenflieger und Olympia Express, beliebte Kinderkarussells oder klassische Schiessbuden – die abwechslungsreiche Citykirmes sorgt an allen Festtagen für strahlende Kinderaugen und Adrenalinkicks bei Jung und Alt. Zusätzlich laden ausgewählte Marktstände in der gesamten Innenstadt und in der Karlstrasse zum Stöbern, Schlemmen und Genissen ein. (mgt)