Brand in Bad Zurzach zerstört fast ganzes Gärtnereigebäude

In der Nacht auf Samstag brach in einem Gebäude eines Gartenbauunternehmens in Bad Zurzach ein Brand aus. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude wurde stark beschädigt.

Kurz nach 01.30 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über einen Brand in einem Gebäude eines Gartenbauunternehmens in Bad Zurzach ein. Die Feuerwehr Bad Zurzach rückte umgehend aus und brachte das Feuer unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Gebäude. Es wurde niemand verletzt. Das betroffene Gebäude wurde durch das Feuer fast vollständig zerstört. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Spezialisten der Brandursachenermittlung klären ab, wie es zum Ausbruch des Feuers kam.