Bachem neu mit COO

Das Unternehmen Bachem hat bekanntgegeben, dass Hans Van Hees per 1. September die Rolle des Chief Operations Officer (COO) übernehmen und zum Mitglied der Konzernleitung ernannt wird. Hans Van Hees berichtet in dieser Funktion an den CEO von Bachem, Thomas Meier, und wird das weltweite Produktionsnetzwerk von Bachem leiten. Bachem plant grosse Investitionen auf dem Sisslerfeld (die NFZ berichtete). (nfz)