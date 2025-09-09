Immobilien
Bachem hat Grosses vor

  09.09.2025 Wirtschaft
So könnte sich das Bachem-Firmenareal in Eiken in nicht allzu ferner Zukunft präsentieren. Screenshot: «Site Masterplan» Bachem. Foto: zVg
So könnte sich das Bachem-Firmenareal in Eiken in nicht allzu ferner Zukunft präsentieren. Screenshot: «Site Masterplan» Bachem. Foto: zVg

Masterplan des Pharmaunternehmens lässt in die Zukunft blicken

In den nächsten Jahren will Bachem im Sisslerfeld 750 Millionen Franken in einen neuen Produktionsstandort investieren. Wie sich das Eiker Areal dereinst präsentieren könnte, zeigt der aktuell aufliegende ...

