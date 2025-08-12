Autos auf Schloss Beuggen

Am Sonntag, den 31. August, von 11 – 18 Uhr verwandelt sich das Schloss Beuggen im deutschen Rheinfelden in einen Hotspot für Auto-Enthusiasten und Technikfans. Das Autotreffen «Tief im Schloss» verspricht eine spannende Mischung mit Fahrzeugen, die Geschichte geschrieben ...

Am Sonntag, den 31. August, von 11 – 18 Uhr verwandelt sich das Schloss Beuggen im deutschen Rheinfelden in einen Hotspot für Auto-Enthusiasten und Technikfans. Das Autotreffen «Tief im Schloss» verspricht eine spannende Mischung mit Fahrzeugen, die Geschichte geschrieben haben, und solchen, die sie noch schreiben werden. Die Ausstellung bringt Menschen zusammen, die eines gemeinsam haben: die Leidenschaft für umgebaute Liebhaberfahrzeuge, Oldtimer, Supersportwagen und Motorräder. (mgt/nfz)