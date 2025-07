Autorin Tabea Koenig zu Gast

Die Basler Autorin Tabea Koenig ist am Sonntag, 27. Juli, um 11 Uhr, in der Buchhandlung Merkel in Badisch Rheinfelden mit ihrem Roman «Amore in Italiano» zu Gast. Sie wird sowohl aus ihrem Buch lesen als auch manches drumherum erzählen. Tabea König, geboren 1992, lebt mit ...

Die Basler Autorin Tabea Koenig ist am Sonntag, 27. Juli, um 11 Uhr, in der Buchhandlung Merkel in Badisch Rheinfelden mit ihrem Roman «Amore in Italiano» zu Gast. Sie wird sowohl aus ihrem Buch lesen als auch manches drumherum erzählen. Tabea König, geboren 1992, lebt mit ihrer Familie in Basel. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Bibliothekarin, später als Veranstaltungsreferentin im Verlagswesen. Parallel dazu begann sie, historische Romane zu schreiben. Mit der Gründung ihrer eigenen Familie interessiert sie sich zunehmend für familiäre Themen und zeitgenössische Stoffe. (mgt/nfz)