Automobilist bei Unfall im Bözbergtunnel schwer verletzt

Auf der A3 bei Effingen ist ein Autofahrer im Bözbergtunnel schwer verletzt worden. Sein BMW-Cabriolet kollidierte zunächst mit dem Randstein, stiess danach seitlich mit einem BMW X5 zusammen und prallte anschliessend gegen die Tunnelwand.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 14. Juni 2026, um 00.10 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Zürich im Bözbergtunnel bei Effingen.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen kollidierte das BMW-Cabriolet des 58-jährigen Lenkers eingangs des Tunnels zunächst mit dem Randstein. Danach geriet es auf den Überholstreifen und stiess seitlich mit einem BMW X5 zusammen. Anschliessend prallte das BMW-Cabriolet gegen die Tunnelwand.

Verletzt wurde einzig der Lenker des Cabriolets. Er erlitt schwere Verletzungen. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.

Die Polizei sperrte die Fahrtrichtung Zürich im Bözbergtunnel sowie die Einfahrten Frick und Effingen vorübergehend. Nach einer Stunde war der Überholstreifen wieder befahrbar und die Sperrungen konnten aufgehoben werden.