Autodieb in Kaiseraugst gestoppt

Am Freitagabend konnte durch die Polizei ein entwendeter Personenwagen nach kurzer Verfolgung in Kaiseraugst gestoppt und der Lenker angehalten werden. Personen wurden dabei keine verletzt. Die entsprechende Meldung, wonach ein entwendeter weisser Mercedes auf der Autobahn, aus Richtung Zürich kommend Richtung Basel unterwegs sei, ging um 22.26 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft ein. Das Fahrzeug konnte in der Folge durch Patrouillen der Polizei Basel-Landschaft auf der A2, im Raum Arisdorf/ Giebenach, gesichtet werden. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mercedes im Violenried in Kaiseraugst gestoppt werden.

Der verantwortliche Lenker verliess das Fahrzeug und versuchte zu Fuss zu flüchten – er konnte jedoch kurze Zeit später im Violenbach angehalten werden. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 26-jährigen sri-lankischen Staatsangehörigen. Die Abklärungen zur Entwendung des Fahrzeuges sowie allfälliger weiterer Delikte sind derzeit im Gange. (nfz)