Autobahn bei Hornussen: Verlorene Ladung führt zu Unfällen

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Ein 37-jähriger Schweizer befuhr mit seinem Lieferwagen die A3 von Brugg herkommend in allgemeine Richtung Frick. Auf Höhe Hornussen lösten sich die geladenen Rohre, die zuvor mit Spanngurten befestigt wurden. Dabei geriet die Ladung auf die Strasse.



Ein Automobilist kollidierte mit den auf der Strasse liegenden Rohren und begab sich in der Folge auf den Pannenstreifen. Nach kurzer Zeit nahte ein weiterer Automobilist heran, welcher aufgrund der Rohre umgehend eine Vollbremsung einleitete, worauf ein nachfolgendes Fahrzeug mit dem Heck des Vordermannes kollidierte. Bei der zweiten Kollision verletzte sich der Beifahrer des hinteren Unfallfahrzeuges leicht und begab sich in Spitalpflege. Die weiteren beteiligten Personen kamen mit dem Schrecken davon.



An sämtlichen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Verkehr konnte auf dem Normalstreifen weiterhin passieren, sodass eine Strassensperrung nicht notwendig war. Der Chauffeur wurde durch die Polizei befragt und an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt. (mgt/nfz)