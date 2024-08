Auto überschlug sich und landete auf Dach

Auf der A3 bei Zeiningen verlor ein Automobilist in der Nacht auf Samstag die Kontrolle über seinen Wagen, durchbrach den Wildschutzzaun und landete auf dem Dach. Verletzt wurde niemand.

Der 20-Jährige war in der Nacht auf Samstag auf der A3 in Richtung Basel unterwegs. Um 3.10 Uhr verlor er bei Zeiningen die Kontrolle über seinen Opel Corsa und geriet auf den Grünstreifen in der Autobahnmitte. Er riss das Lenkrad nach rechts, wodurch der Kleinwagen beide Fahrstreifen überquerte, den Wildschutzzaun durchbrach und die Böschung hinabstürzte. Auf dem Dach liegend kam der Opel schliesslich auf einem angrenzenden Weg zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt. Am Auto entstand hingegen Totalschaden. Zudem wurde der Zaun auf mehreren Metern beschädigt. Gegenüber der Kantonspolizei Aargau machte der junge Mann geltend, einem Tier ausgewichen zu sein. Sie nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab.