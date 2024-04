Auto überschlug sich am Heitersberg in Spreitenbach

Ein Mercedesfahrer kam in Spreitenbach von der Strasse ab, worauf sich das Fahrzeug überschlug. Der Lenker wurde leicht verletzt.

Am Samstag, 6. April, um 19.30 Uhr fuhr ein schwarzer Mercedes auf der Dorfstrasse in Spreitenbach. Beim Herabfahren vom Heitersberg kam das Auto von der Strasse ab, überschlug sich und kam im Bord zum Stillstand.

Beim Selbstunfall wurde der 29-jährige Lenker leicht an der Hand verletzt. Sein 36-jähriger Beifahrer konnte den Mercedes unverletzt verlassen. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden.

Der stark erhöhte Alkoholwert des Fahrzeuglenkers dürfte beim Unfallgeschehen massgeblich beigetragen haben. Eine Blutprobe wurde im Spital abgenommen. Zudem musste er seinen Führerausweis vorläufig abgeben.

Die Bergung des Mercedes, im abschüssigen Gelände, dauerte bis um 22 Uhr.