Totalschaden bei Unfall in Etzgen

Am Samstag prallte in Etzgen ein Auto gegen einen Baum. Während niemand verletzt wurde, entstand am Auto Totalschaden.

Der Selbstunfall ereignete sich am Samstag, kurz nach 17 Uhr, auf der Hauptstrasse zwischen Schwaderloch und Laufenburg. Auf dieser Ausserortsstrecke war ein

Automobilist in Richtung Laufenburg unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Herrschaft über seinen Wagen und kam rechts von der Strasse ab. Dabei geriet der Skoda auf die ansteigende Leitplanke, wurde durch die Luft geschleudert und schlug weiter vorne wieder auf der Leitplanke auf. Dort prallte das Auto noch gegen einen Baum und kam dann demoliert auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Polizei und Rettungsdienst fanden den 63-jährigen Lenker unverletzt vor. Eine Ambulanz brachte ihn zur vorsorglichen Untersuchung ins Spital. Da aus dem Wrack Öl und andere Flüssigkeiten ausliefen, rückte die Feuerwehr zur Reinigung der Fahrbahn aus. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Unfallverursacher am Steuer eingenickt sein. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab.