Auto kippte bei Selbstunfall auf die Seite

Am Samstagmorgen kam in Densbüren ein Auto von der Strasse ab, rutschte ein Abgang hinunter und kippte. Die Lenkerin wurde leicht verletzt.

Der Selbstunfall ereignete sich am Samstag, kurz nach 8 Uhr, auf der Staffeleggstrasse in Densbüren. Auf dieser Strasse verlor die Lenkerin eines VWs aus noch unbekannten Gründen die Herrschaft über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto stürzte den angrenzenden Abhang hinunter und kippte auf die Seite. Die 47-jährige Automobilistin wurde leicht verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Schaden am Fahrzeug sowie der Landschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Unfallursache ist noch unbekannt. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.