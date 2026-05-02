Auto überschlug sich am Benken

Ein junger Automobilist verlor in der Nacht auf Samstag am Benken die Kontrolle über seinen Wagen, worauf sich dieser überschlug. Es blieb bei Blechschaden.

Der Selbstunfall ereignete sich am Samstag kurz nach 0.30 Uhr auf der Benkenstrasse oberhalb von Küttigen. Von der Passhöhe kommend, fuhr der 23-jährige Lenker eines Kia talwärts. Wohl etwas zu schnell verlor er in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über den Wagen. Dieser kam rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die ansteigende Böschung. Dadurch überschlug sich der Kia und kam auf der anderen Strassenseite wieder auf den Rädern zum Stillstand. Ein Automobilist fand den Unfallwagen verlassen vor und rief die Polizei. Als die Patrouille der Kantonspolizei an der Unfallstelle eintraf, kehrte der unter Schock stehende Lenker gerade zurück. Abgesehen von einer Schnittwunde schien er unverletzt zu sein. Eine Ambulanz brachte ihn zur Kontrolle ins Spital.

Am Auto entstand Totalschaden. Der Abschleppdienst musste den Kia mit einem Kran bergen.