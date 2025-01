Australian Open: Kym ausgeschieden

Tennisprofi Jérôme Kym (ATP 135) scheidet in der zweiten Qualifikationsrunde zu den Australian Open aus. In der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch bleibt der 21-jährige Möhliner am zwei Jahre älteren Franzosen Clément Chidekh (ATP 191) nach drei Sätzen und knapp zweieinhalb Stunden hängen. Konnte Kym den ersten Satz für sich entscheiden (7:6), musste er die beiden nächsten Sätze mit 3:6 und 2:6 an seinen Kontrahenten abgeben. Grosses Pech: Gemäss einer Meldung von SRF hatte Kym ab dem zweiten Satz mit Rückenschmerzen und Problemen am rechten Bein zu kämpfen.

Für einen erstmaligen Einzug ins Hauptfeld an einem Major-Turnier hätte Kym drei Qualifikationsrunden überstehen müssen. In der ersten Runde gelang ihm gegen den Niederländer Tim van Rijthoven (27) in nur 52 Minuten ein fulminanter Zweisatz-Sieg (6:0, 6:3). (mgt/rw)