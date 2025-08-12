Ausstellung «Italia Revisited»

Unter dem Titel «Italia Revisited #1» lädt Fotograf Massimo Baldini ab Montag, 25. August, in der Rathausgalerie Rheinfelden zu einer visuellen Reise nach Italien ein. Mit ironischem Blickwinkel entfernt er sich dabei von den klassischen Postkartenmotiven und findet kuriose Parallelen zwischen den bekannten Motiven und klassischen Alltagssituationen. So kokettiert zum Beispiel die berühmte Kuppel des Doms in Florenz mit einem Lampenschirm oder Michelangelos David überwacht plötzlich einen Geldautomaten. Die Ausstellung wird durch das italienische Konsulat in Freiburg und die Stiftung «Per L’Arte» aus Ravenna unterstützt und durch Professor Claudio Marra von der Universität Bologna kuratiert. Die Vernissage zur Werkschau findet am Freitag, 22. August, 19 Uhr, mit einem Grusswort von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt statt. Die Ausstellung kann bis zum 26. September zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. (mgt)