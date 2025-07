Ausstellung im Haus Salmegg

Constanze Raach und Sonja Keppler stellen vom 18. Juli bis 7. September ihre Kunstwerke in der Galerie Haus Salmegg in Badisch Rheinfelden aus. Die Ausstellung «Growing Structure» ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Die Vernissage findet am Freitag, ...

Constanze Raach und Sonja Keppler stellen vom 18. Juli bis 7. September ihre Kunstwerke in der Galerie Haus Salmegg in Badisch Rheinfelden aus. Die Ausstellung «Growing Structure» ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Die Vernissage findet am Freitag, 18. Juli, um 19 Uhr statt. Constanze Raach beschäftigt sich in ihrem Werk mit Schnittstellen zwischen Kunst und Wissenschaft, mit ästhetischen, gesellschaftlichen und sozio-politischen Strukturen. Menschenwürde, Individualität und Artenvielfalt sind Inhalte ihres Schaffens. Kritische Themen in bewusst harmonischer Umsetzung finden sich in ihren vielschichtigen Werken. Sonja Keppler interessiert sich für archaische Symbole und Objekte aus allen Kulturen, die bis in unsere Zeit hinein Wirkung haben. (mgt)