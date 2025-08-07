Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ausserorts mit 171 km/h gemessen

  07.08.2025 Eiken

Raser zwischen Eiken und Kaisten

Am Montag, 4. August, führte die Kantonspolizei Aargau mit ihrem Lasermessgerät eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Ausserortsstrecke zwischen Eiken und Kaisten durch.

Kurz vor 21 Uhr erfasste der Polizist am Messgerät ein ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote