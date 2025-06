Auslandabhängigkeit verhindern und inländische Arbeitsplätze sichern

Vor wenigen Jahren wurde die Munitionsfabrik (Ammotec, heute SwissP Defence) in Thun an die italienische Firma Beretta verkauft. Das Parlament lehnte damals leider einen Vorstoss ab, welcher den Verkauf stoppen wollte. Beim Verkauf wurde mit der Käuferin lediglich eine Standortgarantie für das Werk in Thun von fünf Jahren vereinbart. Es besteht daher die Gefahr, die Produktion am Standort Thun einzustellen beziehungsweise zu verlagern. Dies hätte aus sicherheitspolitischer Sicht fatale Folgen. Selbst der Bundesrat räumt auf Anfrage ein, dass angesichts der sich verschlechternden sicherheitspolitischen Lage, ein Verbleib der Munitionsfabrik SwissP in der Schweiz für die Armee vorteilhaft wäre. Nebst dem sicherheitspolitischen Aspekt, wären natürlich auch Arbeitsplätze in Thun betroffen. Mit einem in der Sommersession eingereichten Vorstoss verlange ich vom Bundesrat, das Gespräch mit der Firma Beretta aufzunehmen und über einen Rückkauf beziehungsweise einen Teilrückkauf dieser Schweizer Aktiengesellschaft zu verhandeln und so den Standort Thun zu sichern.

CHRISTOPH RINER, ZEIHEN