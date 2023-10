Ausgelaufenes Heizöl auf dem Rhein beschäftigt Einsatzkräfte

Am Freitagmittag, 27. Oktober, kam es unterhalb des Aufhafens in Birsfelden BL, zu einem Zwischenfall, wobei Heizöl in den Rhein floss. Die Feuerwehr konnte das Heizöl binden und fachgerecht entsorgen.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Einsatzkräfte vor Ort kollidierte ein rheinaufwärts fahrendes Frachtschiff beim Manövrieren mit einem Steg. Bei dieser Kollision wurde das Bug des Schiffes so stark beschädigt, dass in der Folge eine unbestimmte Menge Heizöl auslief. Die Feuerwehr konnte das ausgelaufene Heizöl auffangen, binden und anschliessend fachgerecht entsorgen.