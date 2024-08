Auseinandersetzung unter Jugendlichen fordert Verletzten

Am Freitagmorgen kam es in Menziken zu Angriff einer Gruppe Jugendlicher auf einen weiteren Jugendlichen, wobei dieser verletzt und hospitalisiert werden musste. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Angriff erfolge am Freitag, 23. August, kurz vor 11 Uhr, an der Bahnhofstrasse in Menziken. Mehrere Jugendliche attackierten einen 14-jährigen Jugendlichen auf dem Schulweg mittels Faustschlägen und Fusstritten. Das Opfer wurde verletzt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen dürfte eine erste Auseinandersetzung bereits in der grossen Pause auf dem Schulgelände stattgefunden haben, welche jedoch durch die Schulaufsicht gestoppt werden konnte.

Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Ob die beiden Auseinandersetzungen in Zusammenhang stehen oder losgelöst voneinander zu beurteilen sind, wird aktuell geprüft.

Gesucht werden Personen die den Vorfall an der Bahnhofstrasse beobachtet haben und Angaben zu den beteiligten Jugendlichen machen können. Wenn Sie Angaben zum Ereignis machen können, werden Sie gebeten, sich beim Stützpunkt Unterkulm (062 768 55 00 oder stuetzpunkt.unterkulm@kapo.ag.ch) oder bei jedem anderen Stützpunkt zu melden.