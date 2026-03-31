Aus Eiken wird neu «Eiken am Rhein»

Laut Mitteilung der Gemeinde Eiken soll eine Strandpromenade entstehen. Bereits ist die Stelle einer Rettungsschwimmerin oder eines Rettungsschwimmers ausgeschrieben.

Von der Umbenennung in «Eiken am Rhein» verspricht sich der Gemeinderat eine Steigerung der Attraktivität der Gemeinde. Schon jetzt weist Eiken ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum auf; die Einwohnerzahl klettert bald auf 2600. Der Gemeinderat strebt auch ein qualitatives Wachstum an und unternimmt nun im Rahmen seiner Legislaturplanung 2026 bis 2029 Anstrengungen, die Attraktivität des Dorfes zu steigern. Damit sollen gute Steuerzahler motiviert werden, sich im schönen Juradorf mit Direktanschluss an den Rhein anzusiedeln.

Rheinanstoss

Bekanntlich verfügt die Gemeinde Eiken über einen sehr schmalen, doch überaus malerischen Rheinanstoss. Der Gemeinderat hat beschlossen, diesen aufzuwerten und einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Es soll eine Strandpromenade mit Bademöglichkeit für die Bevölkerung entstehen. Auch touristisch dürfte dieses Vorhaben auf reges Interesse stossen. Um die hohen Sicherheitsauf lagen erfüllen zu können, ist ab sofort die vollamtliche Stelle eines Rettungsschwimmers beziehungsweise einer Rettungsschwimmerin mit Stellenantritt am 1. Mai 2026 ausgeschrieben. Noch liegen nicht alle kantonalen Bewilligungen vor. Trotzdem möchte der Gemeinderat keine Zeit verlieren und hat deshalb bereits Pläne der Strandpromenade anfertigen lassen. Diese präsentiert er morgen, Mittwoch, 1. April, um 9 Uhr, im Gemeindehaus. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, sich ein Bild vom Strandabschnitt zu machen. (mgt/nfz)