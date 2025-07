Aus der Piazza-Bar wird das «Albrechtli»

Wechsel am Albrechtsplatz in Rheinfelden: Lukas Küng übernimmt die Piazza-Bar und macht daraus das «Albrechtli Bar + Bistro». Eröffnung ist am 31. Juli.

Wechsel am Albrechtsplatz in Rheinfelden: Lukas Küng übernimmt die Piazza-Bar und macht daraus das «Albrechtli Bar + Bistro». Eröffnung ist am 31. Juli.

Valentin Zumsteg

Gut fünf Jahre lang haben Christian Pelaez und Samantha Bröchin die Piazza-Bar in Rheinfelden geführt. Jetzt gibt das «Gambrinus»-Wirtepaar den kleinen Betrieb am Albrechtsplatz 4 in neue Hände. «Als ich gehört habe, dass die Piazza-Bar frei wird, habe ich mich sofort gemeldet», erzählt Lukas Küng. Der 35-Jährige ist gelernter Landschaftsgärtner. Aus gesundheitlichen Gründen musste er den Beruf aber aufgeben. Eine eigene Bar zu führen, war immer ein Traum von Küng. Jetzt verwirklicht er ihn.

«Die ideale Grösse»

Die Liebe zur Gastronomie scheint ein bisschen in der Familie zu liegen. «Mein Vater führte früher das KuBa-Restaurant und das Coop-Restaurant. Mein Grossvater wirtete auf dem Ochsen.» Er selbst gehört zu den Mitorganisatoren des «Bierculinariums» des SC Feldschlösschen. Bald führt Lukas Küng, der in Rheinfelden aufgewachsen ist und heute in Möhlin lebt, diese Familientradition weiter. «Es war für mich immer klar, dass es Rheinfelden sein muss, wenn ich eine Bar eröffne.» Die Räumlichkeiten und der Standort gefallen ihm. «Es hat die ideale Grösse, um zu beginnen.»

Derzeit baut er das Lokal sanft um. Die Wände werden mit Holzelementen verkleidet, die Toiletten erneuert und alles modernisiert. «Ich möchte einen frischen Wind reinbringen.» Vor allem im Aussenbereich sieht er grosses Potenzial. Die Terrasse auf dem Albrechtsplatz will er neugestalten, einen Loungebereich einrichten und mit Pflanzen dekorieren. In den Sommermonaten sollen dort hin und wieder kleine Konzerte durchgeführt werden.

«Ein Name der zu Rheinfelden passt»

Zum neuen Konzept gehört ein neuer Name. Dabei liess sich Küng von der Albrechtsfigur auf dem benachbarten Brunnen inspirieren. So wird aus der bisherigen Piazza-Bar das «Albrechtli Bar + Bistro». «Ich habe einen Namen gesucht, der zu Rheinfelden passt. Als ein Stadtführer mit einer Gruppe beim Brunnen stand, hatte ich die Idee», sagt Küng. Das Angebot in der Bar soll neben Getränken auch kleine Speisen umfassen wie zum Beispiel kalte Plättli, Sandwiches oder geräucherte Forellen. «Ich schaue, was gut ankommt.»

Wenn bei den laufenden Sanierungsarbeiten alles wie geplant läuft, wird Lukas Küng das «Albrechtli» am 31. Juli eröffnen. Am 1. August will er bereits einen Brunch anbieten. Anschliessend soll die Bar täglich von 11 bis 23 Uhr offen sein, am Wochenende bis 2 Uhr. Dienstag ist als Ruhetag vorgesehen. Die Öffnungszeiten können aber noch ändern, je nach Nachfrage. Lukas Küng freut sich jedenfalls auf das neue Kapitel in seinem Leben und den Neustart als Wirt.