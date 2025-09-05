Aus Überzeugung Eva Staubli-Mahrer in den Gemeinderat

Eva Staubli hat sich durch ihr vierjähriges aktives Wirken in der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission ein profundes Wissen über die Finanzen und über die organisatorischen Prozesse der Gemeinde Möhlin erarbeiten können. Für die vom ...

Eva Staubli hat sich durch ihr vierjähriges aktives Wirken in der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission ein profundes Wissen über die Finanzen und über die organisatorischen Prozesse der Gemeinde Möhlin erarbeiten können. Für die vom Gemeinderat angekündigte Neuorganisation der Verwaltung und Abläufe ist Eva Staubli hervorragend qualifiziert, war sie doch durch ihre berufliche Tätigkeit in der Direktion der Baloise Versicherung schon häufig in Reorganisationen involviert. Sie weiss, dass bei solch komplexen Änderungen der Einbezug der involvierten Mitarbeiter essenziell ist. Ihre gewinnende Art und das Zugehen auf Menschen wird ihr bei dieser anspruchsvollen Aufgabe helfen.

Aus diesen Gründen werde ich mit Überzeugung Eva Staubli-Mahrer als Gemeinderätin wählen. Zudem ist es höchste Zeit, dass wir endlich wieder eine engagierte und bestens qualifizierte Frau im Gemeinderat haben.

ALFRED GIGER, MÖHLIN